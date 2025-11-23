Marché de Noël Loché-sur-Indrois

Marché de Noël Loché-sur-Indrois dimanche 23 novembre 2025.

Marché de Noël

Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

2025-11-23 09:30:00

2025-11-23 09:30:00

2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

2025-11-23

Ce grand marché de noël vous propose de découvrir des artisans créateurs, des produits gourmands ainsi que des idées cadeaux. Restauration sur place possible.

Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 61 55 mairie@lochesurindrois.fr

English :

This large-scale Christmas market invites you to discover craftsmen and designers, gourmet products and gift ideas. Catering available on site.

German :

Auf diesem großen Weihnachtsmarkt können Sie Kunsthandwerker, Designer, Feinschmeckerprodukte und Geschenkideen entdecken. Verpflegung vor Ort möglich.

Italiano :

In questo grande mercato natalizio potrete scoprire artigiani e designer, prodotti gastronomici e idee regalo. Ristorazione disponibile in loco.

Espanol :

En este gran mercado navideño podrá descubrir artesanos y diseñadores, productos gourmet e ideas para regalar. Catering disponible in situ.

