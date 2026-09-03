Marché de Noël Loché-sur-Indrois
dimanche 22 novembre 2026 · Loché-sur-Indrois
Informations pratiques
Loché-sur-Indrois
Marché de Noël
Pré communal Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 10:00:00
fin : 2026-11-22 18:00:00
Date(s) :
2026-11-22
Marché de Noël à Loché-sur-Indrois avec confections artisanales, produits du terroir et restauration sur place. Un rendez-vous convivial pour préparer les fêtes et découvrir les savoir-faire locaux.
Marché de Noël à Loché-sur-Indrois avec confections artisanales, produits du terroir et restauration sur place. Un rendez-vous convivial pour préparer les fêtes et découvrir les savoir-faire locaux. .
Pré communal Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 61 55
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English :
Christmas Market in Loch-sur-Indrois, featuring handmade crafts, local products, and on-site dining. A friendly gathering to get ready for the holidays and discover local crafts.
L’événement Marché de Noël Loché-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire