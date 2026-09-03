Informations pratiques

Loché-sur-Indrois

Marché de Noël

Pré communal Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 10:00:00

fin : 2026-11-22 18:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Marché de Noël à Loché-sur-Indrois avec confections artisanales, produits du terroir et restauration sur place. Un rendez-vous convivial pour préparer les fêtes et découvrir les savoir-faire locaux.

Marché de Noël à Loché-sur-Indrois avec confections artisanales, produits du terroir et restauration sur place. Un rendez-vous convivial pour préparer les fêtes et découvrir les savoir-faire locaux. .

Pré communal Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 61 55

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English :

Christmas Market in Loch-sur-Indrois, featuring handmade crafts, local products, and on-site dining. A friendly gathering to get ready for the holidays and discover local crafts.

L’événement Marché de Noël Loché-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire