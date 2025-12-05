Marché de Noël Locmalo
Marché de Noël Locmalo vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle du Chapelain Locmalo Morbihan
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05
Vous recherchez des idées cadeaux avant les fêtes…Venez faire un tour au marché de Noël ! .
Salle du Chapelain Locmalo 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 22 04
