Marché de Noël Locmalo

Marché de Noël Locmalo vendredi 5 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle du Chapelain Locmalo Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05 20:00:00

Date(s) :
2025-12-05

Vous recherchez des idées cadeaux avant les fêtes…Venez faire un tour au marché de Noël !   .

Salle du Chapelain Locmalo 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 22 04 

