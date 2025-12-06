Marché de Noël Locquirec
Marché de Noël Locquirec samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Sur le port Locquirec Finistère
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-06
Le port de Locquirec accueillera son traditionnel marché de Noël le week-end du 6 et 7 décembre. Marché de Noel sur le port de Locquirec. .
Sur le port Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 19 98 32 40
