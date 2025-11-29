Marché de noël Rue du Général de Penfenteyo Loctudy

Marché de noël

Rue du Général de Penfenteyo Résidence Pen Allée Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Marché de noël avec vente de kouigns, un espace créations et idées cadeaux, photos avec le Père Noël et vente de jus de pomme.

Les fonds seront réservés aux résidents pour améliorer leur quotidien.

Organisé par la résidence Pen Allée .

Rue du Général de Penfenteyo Résidence Pen Allée Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 10

