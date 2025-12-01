Marché de Noël

Long Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La commune de Long organisera son marché de Noël le samedi 14 décembre de 10h00 à 18h00. Vous trouverez des animations, des stands gourmands, des créateurs artisans et le père Noël !

Les inscriptions sont gratuites pour le marché de Noël.

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 80 21 info.long80@gmail.com

English :

The commune of Long will be holding its Christmas market on Saturday December 14 from 10:00 am to 6:00 pm. You’ll find entertainment, food stalls, craftsmen and Santa Claus!

Registration for the Christmas market is free.

German :

Die Gemeinde Long veranstaltet am Samstag, den 14. Dezember von 10.00 bis 18.00 Uhr ihren Weihnachtsmarkt. Sie werden Animationen, Schlemmerstände, Kunsthandwerker und den Weihnachtsmann finden!

Die Anmeldung für den Weihnachtsmarkt ist kostenlos.

Italiano :

Sabato 14 dicembre, dalle 10.00 alle 18.00, il comune di Long organizza il suo mercatino di Natale. Troverete intrattenimento, bancarelle di cibo, artigiani e Babbo Natale!

L’iscrizione al mercatino di Natale è gratuita.

Espanol :

El municipio de Long celebra su mercado navideño el sábado 14 de diciembre, de 10.00 a 18.00 horas. Habrá animación, puestos de comida, artesanos y Papá Noel

La inscripción al mercado navideño es gratuita.

