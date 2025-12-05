Marché de Noël Salle des fêtes Longchamps

Marché de Noël

Salle des fêtes 94 rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 21:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06

Festivités pour petits et grands

Vendredi 5 décembre

– À 21h soirée gospel avec Le Choeur des 2 Amants , en salle des fêtes, par le centre socioculturel, sur réservation jusqu’au 30 novembre au 06 36 48 91 97 ou par mail 27150csc@gmail.com.

Samedi 6 décembre

– Dès 16h Le Petit Théâtre Nomade avec la Compagnie La Cerise sur le Mot ,

– À 17h arrivée du Père Noël, photos et remise des cadeaux,

– À 17h marché de Noël avec chocolat et vin chaud,

– À 18h30 feu d’artifice derrière la salle des fêtes, foodtrucks Les Normandiens Savoyards et Le Bistrot FMR. Restauration possible en salle des fêtes.

Le dimanche 7 décembre est réservé au repas des ainés. .

Salle des fêtes 94 rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 02 08 mairie.longchamps27@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Longchamps a été mis à jour le 2025-11-15 par Vexin Normand Tourisme