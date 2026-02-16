Marché de Noël GAEC du Val d’Ornain Longeville-en-Barrois

Marché de Noël

GAEC du Val d’Ornain 28 Rue morteau Longeville-en-Barrois Meuse

Le marché de Noël Val d’Ornain ouvre ses portes dans notre ancien corps de ferme au cœur du village.

L’occasion pour vous de réceptionner vos commandes de bûches glacées pour les fêtes de cette fin d’année mais également de (re)découvrir les artisans, producteurs et crésteurs locaux autour d’un verre de vin chaud.

Entrée libre.Tout public

GAEC du Val d’Ornain 28 Rue morteau Longeville-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 6 83 02 06 63 glacesvaldornain@gmail.com

English :

The Val d’Ornain Christmas market opens its doors in our old farmhouse in the heart of the village.

It’s the perfect opportunity to order your ice-cream logs for the festive season, and to (re)discover local craftsmen, producers and designers over a glass of mulled wine.

Free admission.

