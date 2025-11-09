Marché de Noël Longeville-lès-Saint-Avold
Marché de Noël Longeville-lès-Saint-Avold dimanche 9 novembre 2025.
Marché de Noël
1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold Moselle
L’ASCAL vous convient à leur traditionnel marché de Noël !
Buvette et restauration sur place.Tout public
1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold 57740 Moselle Grand Est +33 6 11 46 54 53
English :
ASCAL invites you to their traditional Christmas market!
Refreshments and catering on site.
German :
ASCAL lädt Sie zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt ein!
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
ASCAL vi invita al suo tradizionale mercatino di Natale!
Ristoro e ristorazione in loco.
Espanol :
ASCAL le invita a su tradicional mercado navideño
Refrescos y catering in situ.
