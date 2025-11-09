Marché de Noël Longeville-lès-Saint-Avold

Marché de Noël Longeville-lès-Saint-Avold dimanche 9 novembre 2025.

Marché de Noël

1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

L’ASCAL vous convient à leur traditionnel marché de Noël !

Buvette et restauration sur place.Tout public

1 rue de l’Abbé Rappine Longeville-lès-Saint-Avold 57740 Moselle Grand Est +33 6 11 46 54 53

English :

ASCAL invites you to their traditional Christmas market!

Refreshments and catering on site.

German :

ASCAL lädt Sie zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt ein!

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

ASCAL vi invita al suo tradizionale mercatino di Natale!

Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

ASCAL le invita a su tradicional mercado navideño

Refrescos y catering in situ.

L’événement Marché de Noël Longeville-lès-Saint-Avold a été mis à jour le 2025-10-21 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE