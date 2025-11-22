Marché de Noël Salle Alexeï Léonov Longlaville

Marché de Noël

Marché de Noël exposants, buvette, restauration, rencontre avec le Père Noël de 15h à 16h, tombola et boîte aux lettres pour le Père Noël.Tout public

English :

Christmas market: exhibitors, refreshments, food and drink, meet Santa Claus from 3pm to 4pm, tombola and Santa’s letterbox.

German :

Weihnachtsmarkt: Aussteller, Getränkestand, Essen, Treffen mit dem Weihnachtsmann von 15.00 bis 16.00 Uhr, Tombola und Briefkasten für den Weihnachtsmann.

Italiano :

Mercatino di Natale: bancarelle, rinfreschi, cibo, incontro con Babbo Natale dalle 15 alle 16, tombola e buca delle lettere per Babbo Natale.

Espanol :

Mercado navideño: puestos, refrescos, comida, encuentro con Papá Noel de 15 a 16 h, tómbola y buzón para Papá Noel.

