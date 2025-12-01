Marché de Noël Salle des fêtes Longny les Villages

Marché de Noël

Salle des fêtes MOULICENT Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Comité des fêtes de Moulicent vous propose son premier marché de Noël nocturne avec vente de produits locaux et de décorations de Noël en intérieur et extérieur (sous barnums) .

Boissons, crêpes, frites et gâteaux. .

Salle des fêtes MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 43 05 95 40

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Longny les Villages a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche