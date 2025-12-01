Marché de Noël NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

NEUILLY SUR EURE Le bourg Longny les Villages Orne

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-20 2025-12-21

Le comité des fêtes de Neuilly sur Eure vous convie à son marché de Noël avec artisans et producteurs. Idées cadeaux et décorations, gourmandises, fête foraine. Restauration et buvette sur place. Chorale le dimanche dans l’église. .

+33 6 38 40 73 79

English : Marché de Noël

