Marché de Noël Salle des Fêtes Longueville-sur-Scie

Marché de Noël samedi 13 décembre 2025.
Salle des Fêtes Rte de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime
Samedi 2025-12-13 09:30:00
2025-12-14 18:30:00
2025-12-13
40 Exposants, artisans et créateurs vous attendent pour un week-end de fête sous le signe de Noël avec un passage du Père Noël en personne prévu le dimanche vers 16h30 !
Buvette, vin chaud sur place ! .
Salle des Fêtes Rte de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 17 70 38
English : Marché de Noël
