Marché de Noël Salle des Fêtes Longueville-sur-Scie

Marché de Noël Salle des Fêtes Longueville-sur-Scie samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des Fêtes Rte de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

40 Exposants, artisans et créateurs vous attendent pour un week-end de fête sous le signe de Noël avec un passage du Père Noël en personne prévu le dimanche vers 16h30 !

Buvette, vin chaud sur place ! .

Salle des Fêtes Rte de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 17 70 38

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Terroir de Caux