Marché de Noël Salle de la cure à côté de l’église Loray
Marché de Noël Salle de la cure à côté de l’église Loray dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle de la cure à côté de l’église Rue de la Mairie Loray Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël avec exposants proposant des produits artisanaux.
Buvette et petite restauration sur place.
Animations (venue du Père Noël, balade à poney, tombola) .
Salle de la cure à côté de l’église Rue de la Mairie Loray 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lespetitsfalaray@gmail.com
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Loray a été mis à jour le 2025-11-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS