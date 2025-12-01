Marché de Noël Salle des fêtes Lorignac
Marché de Noël Salle des fêtes Lorignac samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Route de Royan Lorignac Charente-Maritime
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Marché de Noël
Ateliers toute la journée, animaux, spectacle
Artisans, commerçants, associations, réservez votre stand (gratuit)
Présence du Père Noël
Salle des fêtes Route de Royan Lorignac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 52 74 comitedesfeteslorignac@hotmail.fr
English :
Christmas market
All-day workshops, animals, shows
Craftsmen, shopkeepers, associations, reserve your stand (free)
Presence of Santa Claus
German :
Weihnachtsmarkt
Workshops den ganzen Tag, Tiere, Show
Handwerker, Händler, Vereine, reservieren Sie Ihren Stand (kostenlos)
Anwesenheit des Weihnachtsmanns
Italiano :
Mercatino di Natale
Laboratori tutto il giorno, animali, spettacoli
Artigiani, negozianti, associazioni, prenota il tuo stand (gratuito)
Presenza di Babbo Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
Talleres todo el día, animales, espectáculos
Artesanos, comerciantes, asociaciones, reserve su puesto (gratuito)
Presencia de Papá Noel
L’événement Marché de Noël Lorignac a été mis à jour le 2025-09-16 par Offices de Tourisme de Jonzac