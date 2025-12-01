Marché de Noël Salle des fêtes Lorignac

Marché de Noël Salle des fêtes Lorignac samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Route de Royan Lorignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël

Ateliers toute la journée, animaux, spectacle

Artisans, commerçants, associations, réservez votre stand (gratuit)

Présence du Père Noël

.

Salle des fêtes Route de Royan Lorignac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 55 52 74 comitedesfeteslorignac@hotmail.fr

English :

Christmas market

All-day workshops, animals, shows

Craftsmen, shopkeepers, associations, reserve your stand (free)

Presence of Santa Claus

German :

Weihnachtsmarkt

Workshops den ganzen Tag, Tiere, Show

Handwerker, Händler, Vereine, reservieren Sie Ihren Stand (kostenlos)

Anwesenheit des Weihnachtsmanns

Italiano :

Mercatino di Natale

Laboratori tutto il giorno, animali, spettacoli

Artigiani, negozianti, associazioni, prenota il tuo stand (gratuito)

Presenza di Babbo Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

Talleres todo el día, animales, espectáculos

Artesanos, comerciantes, asociaciones, reserve su puesto (gratuito)

Presencia de Papá Noel

L’événement Marché de Noël Lorignac a été mis à jour le 2025-09-16 par Offices de Tourisme de Jonzac