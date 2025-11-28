Marché de Noël Village de Noël Loriol-sur-Drôme

Marché de Noël

Loriol-sur-Drôme

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

2025-11-28

Le traditionnel Village de Noël revient à Livron ! Un espace chaleureux à découvrir en famille, pour s’immerger dans la magie de Noël avec + de 50 exposants, manèges, patinoire, jeux et lots à gagner, et la présence du Père Noël !

Village de Noël Place de l’Hôtel de Ville Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 culture@mairie-livron.fr

The traditional Christmas Village returns to Livron! A warm and inviting place for the whole family to immerse themselves in the magic of Christmas, with over 50 exhibitors, merry-go-rounds, an ice rink, games and prizes to be won, and the presence of Santa Claus!

Das traditionelle Weihnachtsdorf kehrt nach Livron zurück! Mit über 50 Ausstellern, Karussells, einer Eislaufbahn, Spielen, Preisen und dem Weihnachtsmann können Sie mit der ganzen Familie in den Weihnachtszauber eintauchen!

Il tradizionale Villaggio di Natale torna a Livron! Un luogo caldo e accogliente per tutta la famiglia per godere della magia del Natale, con oltre 50 espositori, giostre, pista di pattinaggio, giochi e premi in palio e la presenza di Babbo Natale!

La tradicional Aldea de Navidad vuelve a Livron Un lugar cálido y acogedor para que toda la familia disfrute de la magia de la Navidad, con más de 50 expositores, tiovivos, pista de hielo, juegos y premios, ¡y la presencia de Papá Noel!

L’événement Marché de Noël Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme