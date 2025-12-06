Marché de Noël Place François Mitterrand Lormes

Marché de Noël

Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Sous le marché couvert et place François Mitterrand, plus de 30 exposants artisanat local, bijoux, céramiques, décorations de Noël, laine, miel, bougies, foie gras, volailles, vins…

gourmandises gaufres, marrons chauds, vin chaud, choucroute, spécialités créoles

Animations toute la journée et toutes gratuites

11h Danse Passion

11h30 Jonglage, Hula Hoop et portés acrobatiques par Ruée vers l’autre

15h Gym par Lormes NR Gym

16h Chant par John Wayn

17h Tirage loterie (nombreux lots et bons d’achat à gagner)

17h30 Spectacle de feu THEANO, cirque vivant et musical

Boite aux lettres du Père Noël .

Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55 contact@lormes.fr

