Marché de Noël Place François Mitterrand Lormes

Marché de Noël
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Sous le marché couvert et place François Mitterrand, plus de 30 exposants artisanat local, bijoux, céramiques, décorations de Noël, laine, miel, bougies, foie gras, volailles, vins…
gourmandises gaufres, marrons chauds, vin chaud, choucroute, spécialités créoles
Animations toute la journée et toutes gratuites
11h Danse Passion
11h30 Jonglage, Hula Hoop et portés acrobatiques par Ruée vers l’autre
15h Gym par Lormes NR Gym
16h Chant par John Wayn
17h Tirage loterie (nombreux lots et bons d’achat à gagner)
17h30 Spectacle de feu THEANO, cirque vivant et musical
Boite aux lettres du Père Noël .
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55 contact@lormes.fr
