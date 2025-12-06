Marché de Noël Salle des fêtes Lorquin

Marché de Noël

Les membres de l’atelier bricolage du Club de l’Amitié organisent leur marché de Noël à la salle des fêtes. Retrouvez quelques idées cadeaux pour vos proches décorations artisanales, gâteaux de Noël. Café offert.Tout public

Salle des fêtes 41 Rue du Général Leclerc Lorquin 57790 Moselle Grand Est +33 6 22 95 01 63 clubdelamitie57790@gmail.com

English :

Members of the Club de l’Amitié craft workshop are holding their Christmas market in the salle des fêtes. Find some gift ideas for your loved ones: handmade decorations, Christmas cakes. Complimentary coffee.

