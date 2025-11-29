Marché de Noël Lorris
Marché de Noël Lorris samedi 29 novembre 2025.
Route de la Forêt Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 16:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Marché de Noël de 10h à 16h. Bijoux, parfum, produits du terroir, relaxologue, crêpes, compositions florales, chocolats Jeff de Bruges(sur commande). Tombola au profit de l’association les coquelicots d’Emilie .
Route de la Forêt Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 50
