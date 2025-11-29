Marché de Noël Lorris

Marché de Noël Lorris samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Route de la Forêt Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Marché de Noël

Marché de Noël de 10h à 16h. Bijoux, parfum, produits du terroir, relaxologue, crêpes, compositions florales, chocolats Jeff de Bruges(sur commande). Tombola au profit de l’association les coquelicots d’Emilie .

Route de la Forêt Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 50

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

L’événement Marché de Noël Lorris a été mis à jour le 2025-09-25 par OT GATINAIS SUD