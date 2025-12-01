Marché de Noel Lorris
Marché de Noel Lorris samedi 13 décembre 2025.
6 Rue des Marchés Lorris Loiret
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
2025-12-13
Marché de Noel. 10h à 22h. Le Père Noel sera là pour des photos et distributions de bonbons. Boissons chaudes, petite restauration, vente d’huitres. Manège et promenades en poneys offerts aux enfants par le CDF. .
6 Rue des Marchés Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 44 56 41 40 comitedesfeteslorris45260@gmail.com
English :
Christmas Market
