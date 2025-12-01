Marché de Noel Lorris

Marché de Noel

6 Rue des Marchés Lorris Loiret

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Marché de Noel. 10h à 22h. Le Père Noel sera là pour des photos et distributions de bonbons. Boissons chaudes, petite restauration, vente d’huitres. Manège et promenades en poneys offerts aux enfants par le CDF. .

6 Rue des Marchés Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 44 56 41 40 comitedesfeteslorris45260@gmail.com

Christmas Market

