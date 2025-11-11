Marché de Noël Lorris
Marché de Noël Lorris samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue de la Noue Lorris Loiret
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Marché de Noël. Samedi 14-20h, à 15h contes de Noël. Dimanche de 10h-18h, à 15h photo avec le Père Noël. .
Rue de la Noue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire acalorris@gmail.com
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
