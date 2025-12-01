Marché de Noël Loudéac

Marché de Noël

Foyer municipal et salle Jeanne Malivel Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Au foyer municipal et à la salle Jeanne Malivel, décoration, bijoux, accessoires, bien-être, gastronomie, cadeaux pour savourer l’hiver… une quarantaine d’exposants et d’artisans locaux.

Restauration et boissons sur place grâce aux food trucks et aux associations partenaires, en haut de la rue de Moncontour et au salon de thé du Foyer municipal, organisé par la Junior Association de la Maison des Jeunes.

Deux paniers garnis à gagner.

Chapeau de lutin et sculpture de ballons par Armor Animations.

Le Père-Noël sera présent toute la journée et offrira des friandises.

Sur la Place de l’église

Vente et dégustation d’huîtres, galettes et crêpes par le Lion’s Club. Cadeaux et pâtisseries orientales par l’association Amal et Attadamoune.

Matin et après-midi

Animations

Cœur de ville

Nautilus , par la Compagnie Cirque en Spray et balades en calèche (l’après-midi).

18h

CONTE ET FEU D’ARTIFICE DE NOËL

Farfouille et le traineau du Père-Noël

Boulevard Victor Etienne .

