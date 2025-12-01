Marché de Noël Louvaines Ecole de Louvaines Segré-en-Anjou Bleu

Marché de Noël Louvaines

Ecole de Louvaines 6, impasse du chemin neuf Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Vendredi 12 décembre 2025 à 18h, l’école publique de Louvaines vous accueille pour son marché de Noël.

Au programme spectacle des enfants, stands de produits locaux, et visite du Père Noël pour le plus grand plaisir de tous. .

Ecole de Louvaines 6, impasse du chemin neuf Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire apelouvaines@gmail.com

English :

Friday December 12, 2025 at 6pm, the Louvaines public school welcomes you to its Christmas market.

German :

Am Freitag, den 12. Dezember 2025, um 18 Uhr empfängt Sie die öffentliche Schule von Louvaines zu ihrem Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 18, la scuola pubblica Louvaines ospiterà il suo mercatino di Natale.

Espanol :

El viernes 12 de diciembre de 2025 a las 18.00 horas, el colegio público Louvaines acogerá su mercado navideño.

L’événement Marché de Noël Louvaines Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme Anjou bleu