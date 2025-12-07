Marché de Noël Louverné Louverné

Marché de Noël Louverné

Rue nationale Louverné Mayenne

Tarif : – –

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de Noël de Louverné

Le comité d’animation de la commune vous donne rendez-vous de 10 h à 18 h à la salle des Pléiades pour découvrir les différents exposants et passer un bon moment en famille ou entre amis .

Rue nationale Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 10 08 accueil.mairie@louverne.fr

English :

Louverné Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt in Louverné

Italiano :

Mercatino di Natale di Louverné

Espanol :

Mercado de Navidad de Louverné

