Marché de Noël Louverné Louverné dimanche 7 décembre 2025.
Rue nationale Louverné Mayenne
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de Noël de Louverné
Le comité d’animation de la commune vous donne rendez-vous de 10 h à 18 h à la salle des Pléiades pour découvrir les différents exposants et passer un bon moment en famille ou entre amis .
Rue nationale Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 10 08 accueil.mairie@louverne.fr
English :
Louverné Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt in Louverné
Italiano :
Mercatino di Natale di Louverné
Espanol :
Mercado de Navidad de Louverné
L’événement Marché de Noël Louverné Louverné a été mis à jour le 2025-11-19 par LAVAL TOURISME