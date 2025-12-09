Marché de Noël Louvie-Juzon
Marché de Noël Louvie-Juzon dimanche 14 décembre 2025.
Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Créations artisanales par l’APE de l’école de Louvie-Juzon, stands alimentaires, maquillage… Venez compléter vos cadeaux au Marché de Noël de Louvie-Juzon. Photo avec le Père Noël animé par le comité des fêtes (10h30/12h 15h/16h30).
Repli au foyer rural en cas de mauvais temps.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous. .
Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 61 70
