Marché de Noël Salle des fêtes Luchat
Marché de Noël Salle des fêtes Luchat dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes 13 Rue du Bourg Luchat Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
La magie de Noël s’installe à Luchat ! Venez partager une journée féerique remplie de gourmandises, d’artisanat et de bonne humeur
Par l’APE Les Chercheurs de Trésors.
Salle des fêtes 13 Rue du Bourg Luchat 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 23 13 leschercheursdetresors@gmail.com
English :
The magic of Christmas in Luchat! Come and share a magical day filled with delicacies, crafts and good cheer
By APE Les Chercheurs de Trésors.
German :
Der Weihnachtszauber hält Einzug in Luchat! Freuen Sie sich auf einen märchenhaften Tag voller Leckereien, Kunsthandwerk und guter Laune
Von der EV Les Chercheurs de Trésors (Die Schatzsucher).
Italiano :
La magia del Natale arriva a Luchat! Venite a godervi una giornata magica ricca di prelibatezze, artigianato e buonumore
A cura dell’APE Les Chercheurs de Trésors.
Espanol :
¡La magia de la Navidad llega a Luchat! Ven a disfrutar de un día mágico lleno de delicias, artesanía y buen humor
A cargo de la APE Les Chercheurs de Trésors.
L’événement Marché de Noël Luchat a été mis à jour le 2025-11-01 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge