Marché de Noël Salle des fêtes Luchat

La magie de Noël s’installe à Luchat ! Venez partager une journée féerique remplie de gourmandises, d’artisanat et de bonne humeur

Par l’APE Les Chercheurs de Trésors.

Salle des fêtes 13 Rue du Bourg Luchat 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 23 13 leschercheursdetresors@gmail.com

English :

The magic of Christmas in Luchat! Come and share a magical day filled with delicacies, crafts and good cheer

By APE Les Chercheurs de Trésors.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Luchat! Freuen Sie sich auf einen märchenhaften Tag voller Leckereien, Kunsthandwerk und guter Laune

Von der EV Les Chercheurs de Trésors (Die Schatzsucher).

Italiano :

La magia del Natale arriva a Luchat! Venite a godervi una giornata magica ricca di prelibatezze, artigianato e buonumore

A cura dell’APE Les Chercheurs de Trésors.

Espanol :

¡La magia de la Navidad llega a Luchat! Ven a disfrutar de un día mágico lleno de delicias, artesanía y buen humor

A cargo de la APE Les Chercheurs de Trésors.

