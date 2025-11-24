Marché de Noël Lucq-de-Béarn

Marché de Noël Lucq-de-Béarn samedi 20 décembre 2025.

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

2025-12-20

15h45 16h lecture d’un conte de Noël.
19h Restauration par la Maison Barraquet   .

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   lasouche.contact@gmail.com

