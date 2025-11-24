Marché de Noël Lucq-de-Béarn
Marché de Noël Lucq-de-Béarn samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
15h45 16h lecture d’un conte de Noël.
19h Restauration par la Maison Barraquet .
Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lasouche.contact@gmail.com
