Marché de NOEL MAISON GARBAY Luglon

Marché de NOEL

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Un temps convivial pour Noel

Un petit marché de créateurs pour découvrir des cadeaux originaux et faits mains.

Restauration sur place pour déguster des mets faits maison.

Un temps convivial pour Noel

Un petit marché de créateurs pour découvrir des cadeaux originaux et faits mains.

Restauration sur place pour déguster des mets faits maison. .

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

English : Marché de NOEL

A convivial time for Christmas

A small designer’s market to discover original, handmade gifts.

On-site catering for homemade delicacies.

German : Marché de NOEL

Eine gesellige Zeit zu Weihnachten

Ein kleiner Designermarkt, auf dem Sie originelle und handgemachte Geschenke entdecken können.

Verpflegung vor Ort, um selbstgemachte Speisen zu probieren.

Italiano :

Un momento conviviale per il Natale

Un piccolo mercato di design per scoprire regali originali e fatti a mano.

Catering in loco per gustare piatti fatti in casa.

Espanol : Marché de NOEL

Una convivencia navideña

Un pequeño mercado de diseño para descubrir regalos originales hechos a mano.

Catering in situ para degustar platos caseros.

L’événement Marché de NOEL Luglon a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Cœur Haute Lande