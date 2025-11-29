Marché de Noel Salle Polyvalente Luneau

Marché de Noel Salle Polyvalente Luneau samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noel

Salle Polyvalente Le bourg Luneau Allier

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Marché de Noel organisé par l’association CALAC de Luneau.

Salle Polyvalente Le bourg Luneau 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes calacdeluneau@laposte.net

English :

Christmas market organized by the CALAC association in Luneau.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinigung CALAC in Luneau.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’associazione CALAC a Luneau.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la asociación CALAC en Luneau.

L’événement Marché de Noel Luneau a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire