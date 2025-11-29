Marché de Noel Luneau

Marché de Noel

Salle polyvalente-Le bourg Luneau Allier

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Marché de noël sans la commune de Luneau

Le Samedi 29 et le Dimanche 30 Novembre 2025

Cet événement est gratuit

.

Salle polyvalente-Le bourg Luneau 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes calacdeluneau@laposte.net

English :

Christmas market without the Luneau commune

Saturday 29 and Sunday 30 November 2025

This event is free of charge

German :

Weihnachtsmarkt ohne die Gemeinde Luneau

Am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. November 2025

Diese Veranstaltung ist kostenlos

Italiano :

Mercatino di Natale senza il comune di Luneau

Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025

Questo evento è gratuito

Espanol :

Mercado de Navidad sin el municipio de Luneau

Sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025

Este evento es gratuito

