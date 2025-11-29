Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noel Luneau

Marché de Noel Luneau samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noel

Salle polyvalente-Le bourg Luneau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-29

Marché de noël sans la commune de Luneau
Le Samedi 29 et le Dimanche 30 Novembre 2025
Cet événement est gratuit
  .

Salle polyvalente-Le bourg Luneau 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   calacdeluneau@laposte.net

English :

Christmas market without the Luneau commune
Saturday 29 and Sunday 30 November 2025
This event is free of charge

German :

Weihnachtsmarkt ohne die Gemeinde Luneau
Am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. November 2025
Diese Veranstaltung ist kostenlos

Italiano :

Mercatino di Natale senza il comune di Luneau
Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025
Questo evento è gratuito

Espanol :

Mercado de Navidad sin el municipio de Luneau
Sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025
Este evento es gratuito

L’événement Marché de Noel Luneau a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire