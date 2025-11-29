Marché de Noel Luneau
Marché de Noel Luneau samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noel
Salle polyvalente-Le bourg Luneau Allier
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Marché de noël sans la commune de Luneau
Le Samedi 29 et le Dimanche 30 Novembre 2025
Cet événement est gratuit
Salle polyvalente-Le bourg Luneau 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes calacdeluneau@laposte.net
English :
Christmas market without the Luneau commune
Saturday 29 and Sunday 30 November 2025
This event is free of charge
German :
Weihnachtsmarkt ohne die Gemeinde Luneau
Am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. November 2025
Diese Veranstaltung ist kostenlos
Italiano :
Mercatino di Natale senza il comune di Luneau
Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025
Questo evento è gratuito
Espanol :
Mercado de Navidad sin el municipio de Luneau
Sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025
Este evento es gratuito
