MARCHÉ DE NOËL

Lunel Hérault

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-21

2025-12-19

Le 19 décembre 2025, de 16h à 22h

Les 20 & 21 décembre 2025 de 9h à 21h

Coeur de ville

Une nocturne est prévue le vendredi 19 décembre de 16 h à 22 h pour profiter de la première soirée de la projection de Noël. Puis, le traditionnel marché de Noël s’installera en cœur de ville, de 9 h à 21 h, les 20 & 21 décembre prochain. Ce sera l’occasion flâner dans les allées et de découvrir sur les

étals des produits artisanaux, accessoires, décorations et autres. Sans oublier les douceurs et autres friandises pour régaler les papilles…De quoi donner des idées cadeaux pour Noël ! Pour les enfants sages grands et petits ! le Père Noël sera présent pour prendre la pause avec vous, le temps d’une photo souvenir !

À noter que le dimanche 21, le marché de Noël accueillera une parade musicale ! C’est Masc Production qui viendra mettre de la magie et de la musique avec sa Féérie de Noël. Ce char musical déambulera dans les rues du cœur de ville avec 5 mascottes de Noël et 2 échassiers. .

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

December 19, 2025, from 4pm to 10pm

December 20 & 21, 2025, 9am to 9pm

Heart of the city

