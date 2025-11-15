Marché de Noël Salle Le Réservoir Lunéville
Marché de Noël Salle Le Réservoir Lunéville samedi 15 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Marché de Noël organisé par l’association Evi’danses
Artisanat, démos de danse, venue du Père Noël, tombola…
De 10h à 18h. Entrée libreTout public
0 .
Salle Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 28 34 26
English :
Christmas market organized by the Evi?danses association
Crafts, dance demos, Santa Claus, tombola?
From 10am to 6pm. Free admission
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein Evi?danses
Kunsthandwerk, Tanzvorführungen, Besuch des Weihnachtsmanns, Tombola?
Von 10 bis 18 Uhr. Freier Eintritt
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Evi?danses
Artigianato, dimostrazioni di danza, Babbo Natale, tombola?
Dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso libero
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por la asociación Evi?danses
Artesanía, demostraciones de baile, Papá Noel, tómbola..
De 10.00 a 18.00 h. Entrada gratuita
L’événement Marché de Noël Lunéville a été mis à jour le 2025-11-04 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS