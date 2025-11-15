Marché de Noël Salle Le Réservoir Lunéville

Marché de Noël

Salle Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Marché de Noël organisé par l’association Evi’danses

Artisanat, démos de danse, venue du Père Noël, tombola…

De 10h à 18h. Entrée libreTout public

Salle Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 28 34 26

English :

Christmas market organized by the Evi?danses association

Crafts, dance demos, Santa Claus, tombola?

From 10am to 6pm. Free admission

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein Evi?danses

Kunsthandwerk, Tanzvorführungen, Besuch des Weihnachtsmanns, Tombola?

Von 10 bis 18 Uhr. Freier Eintritt

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Evi?danses

Artigianato, dimostrazioni di danza, Babbo Natale, tombola?

Dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso libero

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la asociación Evi?danses

Artesanía, demostraciones de baile, Papá Noel, tómbola..

De 10.00 a 18.00 h. Entrada gratuita

L’événement Marché de Noël Lunéville a été mis à jour le 2025-11-04 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS