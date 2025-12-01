Marché de noël Square du Souvenir Français devant la Mairie Lunéville
Marché de noël Square du Souvenir Français devant la Mairie Lunéville vendredi 12 décembre 2025.
Marché de noël
Square du Souvenir Français devant la Mairie 14 rue Banaudon Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 14:00:00
fin : 2025-12-24 20:00:00
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19 2025-12-20
Organisé par la Ville de Lunéville
Avec la présence d’une dizaine de chalets (artisanat local, jouets, bijoux, spécialités culinaires…)
OUVERT DU 12 AU 14 ET DU 19 AU 24 DECEMBRE
¿ de 11h à 20h les samedis 13 et 20
¿ de 14h à 20h les autres joursTout public
Square du Souvenir Français devant la Mairie 14 rue Banaudon Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 75
English :
Organized by the City of Lunéville
With the presence of a dozen chalets (local crafts, toys, jewelry, culinary specialties?)
OPEN FROM DECEMBER 12 TO 14 AND FROM DECEMBER 19 TO 24
¿ 11am to 8pm on Saturday 13th and 20th
2pm to 8pm on other days
German :
Organisiert von der Stadt Lunéville
Mit ca. 10 Hütten (lokales Kunsthandwerk, Spielzeug, Schmuck, kulinarische Spezialitäten usw.)
GEÖFFNET VOM 12. BIS 14. UND VOM 19. BIS 24. DEZEMBER
samstags von 11 bis 20 Uhr (13. und 20.)
¿ von 14 bis 20 Uhr an den anderen Tagen
Italiano :
Organizzato dalla Città di Lunéville
Con una decina di chalet (artigianato locale, giocattoli, gioielli, specialità gastronomiche, ecc.)
APERTO DAL 12 AL 14 E DAL 19 AL 24 DICEMBRE
dalle 11 alle 20 sabato 13 e 20 dicembre
dalle 14.00 alle 20.00 negli altri giorni
Espanol :
Organizado por la ciudad de Lunéville
Con una decena de chalés (artesanía local, juguetes, joyería, especialidades culinarias, etc.)
ABIERTO DEL 12 AL 14 Y DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE
de 11:00 a 20:00 h los sábados 13 y 20
de 14:00 a 20:00 los demás días
L’événement Marché de noël Lunéville a été mis à jour le 2025-10-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS