Marché de Noël Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis
Marché de Noël Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Profitez d’une journée avec des délices et gourmandises avec une buvette dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.
.
Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78
English :
Enjoy a day of delicacies and refreshments in a festive atmosphere.
L’événement Marché de Noël Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-11-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région