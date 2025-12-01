Marché de Noël Salle socio-culturelle Lurcy-Lévis

Marché de Noël

Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Profitez d’une journée avec des délices et gourmandises avec une buvette dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.

.

Salle socio-culturelle 4 avenue du stade Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78

English :

Enjoy a day of delicacies and refreshments in a festive atmosphere.

L’événement Marché de Noël Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2025-11-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région