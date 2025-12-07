Marché de Noël Salle des fêtes Lusigny

Marché de Noël

Salle des fêtes Rue des Soeurs Lusigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Plongez dans la magie de Noël ! Le Marché de Noël de Lusigny vous réserve animations, arrivée du Père Noël, tours de calèche, spectacle, exposants et douceurs de saison. Ambiance féerique garantie pour petits et grands !

.

Salle des fêtes Rue des Soeurs Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 09 81 34 ucal.lusigny@gmail.com

English :

Dive into the magic of Christmas! The Lusigny Christmas Market features entertainment, Santa’s arrival, horse-drawn carriage rides, shows, exhibitors and seasonal treats. A magical atmosphere guaranteed for young and old!

German :

Tauchen Sie ein in den Zauber der Weihnacht! Der Weihnachtsmarkt von Lusigny bietet Ihnen Animationen, die Ankunft des Weihnachtsmanns, Kutschfahrten, Aufführungen, Aussteller und saisonale Leckereien. Eine zauberhafte Atmosphäre für Groß und Klein ist garantiert!

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale! Il Mercatino di Natale di Lusigny prevede animazione, l’arrivo di Babbo Natale, gite in carrozza, spettacoli, bancarelle e delizie stagionali. Un’atmosfera magica garantita per grandi e piccini!

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad El Mercado de Navidad de Lusigny contará con animaciones, la llegada de Papá Noel, paseos en coche de caballos, espectáculos, puestos y golosinas de temporada. Un ambiente mágico garantizado para grandes y pequeños

L’événement Marché de Noël Lusigny a été mis à jour le 2025-11-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région