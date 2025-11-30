Marché de Noël Salle de la Tannerie Lutzelbourg
Marché de Noël Salle de la Tannerie Lutzelbourg dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle de la Tannerie 1 impasse Tannerie Lutzelbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
1er Marché de Noël organisé par l’association Les Petits Loups de Lutzelbourg, au profit des écoles du RPI de Lutzelbourg, Garrebourg et Hultehouse.Tout public
0 .
Salle de la Tannerie 1 impasse Tannerie Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est associationparentseleves4@gmail.com
English :
1st Christmas Market organized by the association Les Petits Loups de Lutzelbourg, in aid of the Lutzelbourg, Garrebourg and Hultehouse RPI schools.
German :
1. Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein Les Petits Loups de Lutzelbourg, zugunsten der Schulen des RPI Lutzelbourg, Garrebourg und Hultehouse.
Italiano :
1° Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Les Petits Loups de Lutzelbourg, a favore delle scuole RPI di Lutzelbourg, Garrebourg e Hultehouse.
Espanol :
1er Mercado de Navidad organizado por la asociación Les Petits Loups de Lutzelbourg, a beneficio de las escuelas RPI de Lutzelbourg, Garrebourg y Hultehouse.
