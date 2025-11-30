Marché de Noël Salle de la Tannerie Lutzelbourg

Marché de Noël

Salle de la Tannerie 1 impasse Tannerie Lutzelbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

1er Marché de Noël organisé par l’association Les Petits Loups de Lutzelbourg, au profit des écoles du RPI de Lutzelbourg, Garrebourg et Hultehouse.Tout public

0 .

Salle de la Tannerie 1 impasse Tannerie Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est associationparentseleves4@gmail.com

English :

1st Christmas Market organized by the association Les Petits Loups de Lutzelbourg, in aid of the Lutzelbourg, Garrebourg and Hultehouse RPI schools.

German :

1. Weihnachtsmarkt, organisiert vom Verein Les Petits Loups de Lutzelbourg, zugunsten der Schulen des RPI Lutzelbourg, Garrebourg und Hultehouse.

Italiano :

1° Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Les Petits Loups de Lutzelbourg, a favore delle scuole RPI di Lutzelbourg, Garrebourg e Hultehouse.

Espanol :

1er Mercado de Navidad organizado por la asociación Les Petits Loups de Lutzelbourg, a beneficio de las escuelas RPI de Lutzelbourg, Garrebourg y Hultehouse.

L’événement Marché de Noël Lutzelbourg a été mis à jour le 2025-11-06 par OT PAYS DE PHALSBOURG