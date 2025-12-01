Marché de Noël Luxeuil-les-Bains

Marché de Noël

Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Boissons chaudes, gaufres, savons, bijoux, confiture, artisanat de Noël, livres, bières, miels, crêpes, grande fresque à peindre.. Tout est réuni pour faire vos cadeaux de Noël et pour passer un moment convivial en famille ou entre amis au cœur de notre marché de Noël authentique et chaleureux.

Envie de défier Guillaume sur une partie improvisée ou d’essayer un nouveau eu à l’occasion du marché de Noël ?

RDV sous le cloître pendant les horaires d’ouverture du marché de Noël. .

Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

