Marché de Noël 8, place du Maquis Louis Luzy

Marché de Noël

Venez vivre la magie des fêtes au Marché de Noël de l’Association Artistes en Bourgogne, le 28 et 29 novembre de 10h à 17h au 8 place du Maquis Louis 58170 Luzy !

Plongez dans une ambiance festive et chaleureuse, où le savoir-faire des artisans d’art traditionnels de notre région est à l’honneur.

Chaque stand vous invite à découvrir des créations uniques et faites main, parfaites pour offrir ou se faire plaisir.

C’est l’occasion rêvée de soutenir nos talentueux artisans tout en dénichant des cadeaux authentiques et originaux pour vos proches.

Entre les rires, les échanges et les senteurs envoûtantes des spécialités locales, chaque moment passé ici est une célébration de l’artisanat et de la créativité.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour des fêtes empreintes de chaleur et de convivialité ! .

