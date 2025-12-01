Marché de Noël Lycée Professionnel de Champs-Sur-Yonne Lycée Professionnel Agricole de Champs-Sur-Yonne Champs-sur-Yonne

Marché de Noël Lycée Professionnel de Champs-Sur-Yonne

Lycée Professionnel Agricole de Champs-Sur-Yonne 1 Avenue du Docteur Schweitzer Champs-sur-Yonne Yonne

Gratuit

Début : 2025-12-12 15:30:00

fin : 2025-12-12 18:00:00

2025-12-12

Ouvert à tous élèves, familles, partenaires locaux, anciens élèves… cet événement, organisé par nos élèves actuels des sections Commerce et Animation , promet un après-midi chaleureux placé sous le signe de la convivialité et de la solidarité. Comme chaque année des produits locaux et artisanaux seront à découvrir avec de nombreux stands mettant à l’honneur le savoir-faire local, avec des produits artisanaux et des créations d’élèves. .

