Marché de Noël Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt

Marché de Noël Lyons-la-Forêt

Du 05 au 07 décembre, la commune de Lyons-la-Forêt et le Comité des fêtes organisent des animations et un marché de Noël autour et sous la halle.

Ouverture du marché de Noël

Vendredi 17h30-20h30h

Samedi 9h-20h30h

Dimanche 9h-19h30

Vendredi 5 décembre:

De 14h à 17h: Promenade en calèche (gratuite)

17h45: Illumination du Marché de Noël Place de la Halle

18h: La Fontaine dansante Spectacle son et lumière

18h45: Déambulation de la brigade du Père Noël

L’atelier gourmand

Pour les plus grands: vin chaud, pin d’épices et sablés

– Prise de photos avec le Père Noël

– Contes pour les enfants par les bénévoles de la bibliothèque

– Distribution de friandises par le Père Noël

Samedi 6 décembre:

11h30 Chants de Noël par les enfants des écoles

12h15 Chants de Noël par la Chorale de Lyons

De 14h à 17h: Promenade en calèche (gratuite)

Toute la journée:

– Prise de photos avec le Père Noël

– Contes pour les enfants par les bénévoles de la bibliothèque

– Distribution de friandises par le Père Noël

Dimanche 7 décembre, toute la journée:

– Prise de photos avec le Père Noël

– Contes pour les enfants par les bénévoles de la bibliothèque

– Distribution de friandises par le Père Noël .

Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 60 87

