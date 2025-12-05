Marché de Noël Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 09:00:00
fin : 2025-12-07 20:30:00

Date(s) :
2025-12-05

Du 05 au 07 décembre, la commune de Lyons-la-Forêt et le Comité des fêtes organisent des animations et un marché de Noël autour et sous la halle.

Ouverture du marché de Noël
Vendredi 17h30-20h30h
Samedi 9h-20h30h
Dimanche 9h-19h30

Vendredi 5 décembre:
De 14h à 17h: Promenade en calèche (gratuite)
17h45: Illumination du Marché de Noël Place de la Halle
18h: La Fontaine dansante Spectacle son et lumière
18h45: Déambulation de la brigade du Père Noël
L’atelier gourmand
Pour les plus grands: vin chaud, pin d’épices et sablés
– Prise de photos avec le Père Noël
– Contes pour les enfants par les bénévoles de la bibliothèque
– Distribution de friandises par le Père Noël

Samedi 6 décembre:
11h30 Chants de Noël par les enfants des écoles
12h15 Chants de Noël par la Chorale de Lyons
De 14h à 17h: Promenade en calèche (gratuite)
Toute la journée:
– Prise de photos avec le Père Noël
– Contes pour les enfants par les bénévoles de la bibliothèque
– Distribution de friandises par le Père Noël

Dimanche 7 décembre, toute la journée:
– Prise de photos avec le Père Noël
– Contes pour les enfants par les bénévoles de la bibliothèque
– Distribution de friandises par le Père Noël   .

Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 60 87 

