Marché de Noël Lifestore Minuit Deux Mâcon

Début : 2025-12-07 11:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Racines & Minuit Deux vous invitent à venir passer un moment convivial pendant lequel, entre amis, vignerons et artistes vous pourrez vous régaler, et passer un moment des plus sympathiques !

Vous aurez la possibilité de découvrir le travail d’artistes que nous adorons et aussi de découvrir les collections et produits choisis par le Lifestore… .

Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 70 61 26 lifestore@minuitdeux.com

