Marché de Noël Lifestore Minuit Deux Mâcon
Marché de Noël Lifestore Minuit Deux Mâcon dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Racines & Minuit Deux vous invitent à venir passer un moment convivial pendant lequel, entre amis, vignerons et artistes vous pourrez vous régaler, et passer un moment des plus sympathiques !
Vous aurez la possibilité de découvrir le travail d’artistes que nous adorons et aussi de découvrir les collections et produits choisis par le Lifestore… .
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 70 61 26 lifestore@minuitdeux.com
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Mâcon a été mis à jour le 2025-11-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)