MARCHÉ DE NOËL Magalas

Avenue de Béziers Magalas Hérault
Marché de Noël au Mas de Laux.
Marché d’artisans et créateurs locaux.
Ateliers créatifs pour petits et grands. Espace enfants avec château gonflable. Balade en traîneau, balade à poney, pêche aux canards, pêche aux cadeaux.
Ambiance musicale et décoration XXL. Venez danser jusqu’au bout de la nuit !
Avenue de Béziers Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 7 64 33 12 25
English :
Christmas market at Mas de Laux.
Market featuring local craftsmen and designers.
Creative workshops for young and old. Children’s area with bouncy castle. Sleigh rides, pony rides, duck fishing, gift fishing.
Musical atmosphere and XXL decorations. Come and dance the night away!
German :
Weihnachtsmarkt in Mas de Laux.
Markt mit lokalen Kunsthandwerkern und Kreativen.
Kreative Workshops für Groß und Klein. Kinderbereich mit aufblasbarem Schloss. Schlittenfahrt, Ponyreiten, Entenangeln, Angeln nach Geschenken.
Musikalische Atmosphäre und XXL-Dekoration. Tanzen Sie bis in die Nacht hinein!
Italiano :
Mercatino di Natale al Mas de Laux.
Mercatino con artigiani e designer locali.
Laboratori creativi per grandi e piccini. Area per bambini con castello gonfiabile. Giri in slitta, giri in pony, pesca delle anatre, pesca dei regali.
Atmosfera musicale e decorazioni XXL. Venite a ballare tutta la notte!
Espanol :
Mercado de Navidad en Mas de Laux.
Mercado de artesanos y diseñadores locales.
Talleres creativos para grandes y pequeños. Zona infantil con castillo hinchable. Paseos en trineo, paseos en poni, pesca de patos, pesca de regalos.
Ambiente musical y decoración XXL. ¡Ven a bailar toda la noche!
