MARCHÉ DE NOËL Magalas

MARCHÉ DE NOËL Magalas dimanche 21 décembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL

Magalas Hérault

Le Marché de Noël vous accueillera de 10h00 à 17h00 sur la Promenade. Venez flâner parmi les nombreux exposants et stands gourmands, à la découverte de produits artisanaux et de douceurs de saison. Les enfants auront le plaisir de rencontrer le Père Noël en personne. Une ambiance chaleureuse et festive pour petits et grands !

Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 20 19 accueil2@ville-magalas.fr

English :

The Christmas Market welcomes you from 10.00am to 5.00pm on the Promenade. Come and stroll among the many exhibitors and gourmet stalls, discovering handcrafted products and seasonal treats. Children will have the pleasure of meeting Santa Claus in person. A warm and festive atmosphere for young and old!

German :

Der Weihnachtsmarkt empfängt Sie von 10:00 bis 17:00 Uhr auf der Promenade. Schlendern Sie durch die zahlreichen Aussteller und Schlemmerstände und entdecken Sie handwerkliche Produkte und saisonale Leckereien. Die Kinder werden das Vergnügen haben, den Weihnachtsmann persönlich zu treffen. Eine warme und festliche Atmosphäre für Groß und Klein!

Italiano :

Il Mercatino di Natale sarà aperto dalle 10.00 alle 17.00 sulla Promenade. Venite a passeggiare tra i numerosi espositori e stand gastronomici, alla scoperta di prodotti artigianali e leccornie di stagione. I bambini avranno il piacere di incontrare Babbo Natale in persona. Un’atmosfera calda e festosa per grandi e piccini!

Espanol :

El Mercado de Navidad estará abierto de 10.00 a 17.00 horas en el Paseo Marítimo. Venga a pasear entre los numerosos expositores y puestos de comida, descubriendo productos artesanales y golosinas de temporada. Los niños tendrán el placer de conocer a Papá Noel en persona. Un ambiente cálido y festivo para grandes y pequeños

L’événement MARCHÉ DE NOËL Magalas a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS