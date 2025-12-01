Marché de Noël Magasin 1Bis Nevers Magasin 1Bis Nevers Nevers
Magasin 1Bis Nevers 1B Rue Hoche Nevers Nièvre
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
Le magasin Le 1 Bis Nevers organise un Marché de Noël le dimanche 21 décembre de 10h à 18h.
Sur place, vous trouverez des idées cadeaux éthiques et responsables, des créations artisanales.
Du vin chaud vous sera aussi offert sous une ambiance musicale et conviviale !
Infos au 03.86.60.17.34
Le magasin Le 1 Bis Nevers est un tiers lieu artisanal de l’économie circulaire installé à Nevers. .
Magasin 1Bis Nevers 1B Rue Hoche Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 17 34 le1bisnevers@gmail.com
