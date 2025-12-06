MARCHÉ DE NOËL MAGIE ET FESTIVITÉS AU PARC Boujan-sur-Libron

MARCHÉ DE NOËL MAGIE ET FESTIVITÉS AU PARC

Rue du parc Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Parade féérique, venue du Père Noël, spectacle de danse, jeux de piste pour petits et grands, promenade en calèche, gourmandises locales et soirée musicale festive vous attendent dans une ambiance chaleureuse et illuminée.

Le parc se pare de mille lumières pour célébrer la période la plus magique de l’année !

Le Marché de Noël réunit artisans, producteurs et animations pour le plaisir de toute la famille.

Rencontrez le Père Noël et partagez un moment unique autour du grand défilé de la parade de Noël, des spectacles de danse enchanteurs et d’un jeu de piste à la découverte des secrets de Noël.

Les visiteurs pourront également profiter d’une promenade en calèche à travers le parc décoré, avant de se réchauffer autour d’un chocolat chaud ou d’un plat hivernal proposé sur place.

La journée se clôturera en beauté avec une soirée musicale conviviale sous les illuminations du marché.

Un rendez-vous incontournable pour plonger dans la féérie de Noël .

Rue du parc Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

English :

A fairy-tale parade, Santa Claus, a dance show, treasure hunts for young and old, horse-drawn carriage rides, local delicacies and a festive musical evening await you in a warm, illuminated atmosphere.

German :

Eine märchenhafte Parade, die Ankunft des Weihnachtsmannes, Tanzvorführungen, Schnitzeljagden für Groß und Klein, Kutschfahrten, lokale Leckereien und ein festlicher Musikabend erwarten Sie in einer warmherzigen und beleuchteten Atmosphäre.

Italiano :

Una sfilata di fiabe, Babbo Natale, uno spettacolo di danza, cacce al tesoro per grandi e piccini, gite in carrozza, prelibatezze locali e una serata musicale di festa vi aspettano in un’atmosfera calda e illuminata.

Espanol :

Un desfile de cuentos de hadas, Papá Noel, un espectáculo de danza, búsquedas del tesoro para grandes y pequeños, paseos en coche de caballos, delicias locales y una velada musical festiva le esperan en un ambiente cálido e iluminado.

