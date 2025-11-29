Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Magné

Marché de Noël

Marché de Noël Magné samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Place de l’église Magné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Poney, activités, restauration et radonnées.   .

Place de l’église Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine   apedemagne86@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Magné a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou