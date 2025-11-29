Marché de Noël

Place de l’église Magné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Poney, activités, restauration et radonnées. .

Place de l’église Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine apedemagne86@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Magné a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou