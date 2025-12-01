Marché de Noël Salle des Fêtes Magneux-Haute-Rive
Marché de Noël Salle des Fêtes Magneux-Haute-Rive samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes 9 Rue des Guénodes Magneux-Haute-Rive Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Traditionnel marché de Noël du village organisé par ma petite école Magneux Mornand.
.
Salle des Fêtes 9 Rue des Guénodes Magneux-Haute-Rive 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 70 31 12 mapetiteecole42600@gmail.com
English :
Traditional village Christmas market organized by my little school Magneux Mornand.
German :
Traditioneller Weihnachtsmarkt im Dorf, der von meiner kleinen Schule Magneux Mornand organisiert wird.
Italiano :
Il tradizionale mercatino di Natale del villaggio organizzato dalla mia piccola scuola, Magneux Mornand.
Espanol :
El tradicional mercado navideño de pueblo organizado por mi pequeña escuela, Magneux Mornand.
L’événement Marché de Noël Magneux-Haute-Rive a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme Loire Forez