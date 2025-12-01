Marché de Noël Salle des Fêtes Magneux-Haute-Rive

Marché de Noël

Salle des Fêtes 9 Rue des Guénodes Magneux-Haute-Rive Loire

Début : Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Traditionnel marché de Noël du village organisé par ma petite école Magneux Mornand.

Salle des Fêtes 9 Rue des Guénodes Magneux-Haute-Rive 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 70 31 12 mapetiteecole42600@gmail.com

English :

Traditional village Christmas market organized by my little school Magneux Mornand.

German :

Traditioneller Weihnachtsmarkt im Dorf, der von meiner kleinen Schule Magneux Mornand organisiert wird.

Italiano :

Il tradizionale mercatino di Natale del villaggio organizzato dalla mia piccola scuola, Magneux Mornand.

Espanol :

El tradicional mercado navideño de pueblo organizado por mi pequeña escuela, Magneux Mornand.

