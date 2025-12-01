Marché de Noël

Centre Ville Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Un marché de noël dans le coeur du Centre ville de Maîche… Les habitués y retrouveront les marrons et le vin chaud, les nouveaux venus, une ambiance chaleureuse et festive ! Un belle manière de débuter les festivités de fin d’année !

Grand jeu de Noël des commerçants Calèche Manèges Contes dans la salle du conseil municipal petite restauration et buvettes nombreuses animations gratuites. .

Centre Ville Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01 animations.culturelles@mairie-maiche.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Maîche a été mis à jour le 2025-11-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER