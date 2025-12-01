Marché de Noël Maîche
Marché de Noël Maîche samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Centre Ville Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
2025-12-20 2025-12-21
Un marché de noël dans le coeur du Centre ville de Maîche… Les habitués y retrouveront les marrons et le vin chaud, les nouveaux venus, une ambiance chaleureuse et festive ! Un belle manière de débuter les festivités de fin d’année !
Grand jeu de Noël des commerçants Calèche Manèges Contes dans la salle du conseil municipal petite restauration et buvettes nombreuses animations gratuites. .
Centre Ville Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01 animations.culturelles@mairie-maiche.fr
