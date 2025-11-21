Marché de Noël Mail François Mitterrand Rennes 21 novembre – 31 décembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Ambiance de Noël garantie sur le Mail : articles de fête, confiseries… sont proposées dans les petits chalets. Ne ratez pas l’occasion de faire un tour de grande roue !

Dates et horaires :

Début : 2025-11-21T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-31T20:00:00.000+01:00

Mail François Mitterrand Mail François Mitterrand, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine