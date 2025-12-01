Marché de Noël Maillé

Marché de Noël

Rue du 25 août Maillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez participer à la magie de Noël à Maillé et trouver des idées cadeaux parmi les étals de plus de quarante exposants.

Le Père Noël en personne est attendu l’après-midi, à partir de 15h30 ! Vous pourrez même déposer votre liste dans sa boîte aux lettres et vous faire maquiller!

Restauration sur pl

Venez participer à la magie de Noël à Maillé et trouver des idées cadeaux parmi les étals de plus de quarante exposants.

Le Père Noël en personne est attendu l’après-midi, à partir de 15h30 ! Les enfants pourront même déposer leur liste dans sa boîte aux lettres et se faire maquiller !

Restauration sur place. Chocolat chaud, vin chaud, crêpes, churros… .

Rue du 25 août Maillé 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 24 71 secretariat@maille.fr

English :

Come and take part in the magic of Christmas in Maillé, and find gift ideas from the stalls of over forty exhibitors.

Santa Claus himself is expected in the afternoon, from 3.30pm! You can even drop your list in his letterbox and get your face painted!

Catering on site

German :

Werden Sie Teil des Weihnachtszaubers in Maillé und finden Sie Geschenkideen unter den Ständen von mehr als vierzig Ausstellern.

Der Weihnachtsmann wird am Nachmittag ab 15.30 Uhr erwartet! Sie können sogar Ihren Wunschzettel in seinen Briefkasten werfen und sich schminken lassen!

Verpflegung auf dem Platz

Italiano :

Partecipate alla magia del Natale a Maillé e trovate idee regalo tra le bancarelle di oltre quaranta espositori.

Babbo Natale in persona è atteso nel pomeriggio, dalle 15.30! Potrete anche consegnare la vostra lista nella sua cassetta delle lettere e farvi dipingere il viso!

Ristorazione in loco

Espanol :

Participe en la magia de la Navidad en Maillé y encuentre ideas para regalar en los puestos de más de cuarenta expositores.

Por la tarde, a partir de las 15:30, le espera Papá Noel en persona Incluso podrá echarle la lista en el buzón y le pintarán la cara

Restauración in situ

L’événement Marché de Noël Maillé a été mis à jour le 2025-11-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme